وزارة الطاقة تؤكد فتح محطات الخدمات على مدار الساعة و كامل أيام الأسبوع

أكدت وزارة الطاقة هذا الأربعاء إن الشبكة الوطنية لمحطات الخدمات ستبقى مفتوحة على مدار الساعة و كامل أيام الأسبوع, خلافا للشائعة التي يتم ترويجها على شبكات التواصل الاجتماعي.

"وإذ تفند بشكل قطعي هذه الإشاعة, تطمئن وزارة الطاقة المواطنين أن الشبكة الوطنية لمحطات الخدمات ستبقى مفتوحة على مدار 24 ساعة و طيلة أيام الأسبوع", حسب بيان الوزارة التي أكدت أن جميع المنتوجات البترولية متوفرة "بكميات كافية من شانها تلبية كل الطلبات مهما كان حجمها بكل أريحية".

و اشار ذات المصدر "نعلم ايضا الراي العام ان المخازن المتوفرة على مستوى محطات الوقود التابعة لنفطال مملوءة بنسبة تفوق 75 بالمائة بتاريخ 30 مارس 2020 مقابل 60 بالمائة عند اتخاذ إجراءات الحجر الصحي التي أقرتها السلطات العمومية".

كما تطمئن وزارة الطاقة المواطنين بان عمليات التموين و توزيع الوقود على مستوى الشبكة الوطنية لمحطات الخدمات تجري بشكل مستمر و منتظم.

و تأتي هذه التوضيحات حسب نفس البيان في الوقت الذي سجل فيه خلال الـ 24 ساعة الماضية طوابير انتظار طويلة أمام محطات خدمات نفطال على مستوى ولاية الجزائر.

و حسب الوزارة فان هذا الوضع ناجم عن شائعة متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي حول احتمال غلق محطات الخدمات.

و خلص البيان إلى القول بان "هذا الوضع غير العقلاني سبب إزعاجا كبيرا لدى مواطنينا خاصة في هذه الفترة المتميزة بازمة كوفيد-19".

