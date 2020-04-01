كورونا: محافظ بنك الجزائر يدعو صندوق النقد الدولي إلى مساعدة البلدان التي تواجه الجائحة

دعا محافظ بنك الجزائر أيمن بن عبد الرحمان صندوق النقد الدولي إلى تخصيص موارده البشرية والمالية للاستجابة إلى الحاجيات الفورية للبلدان الناشئة وفي طريق النمو التي تواجه جائحة فيروس كورونا.

وفي كلمة ألقاها خلال ندوة مرئية عن بعد مع اللجنة النقدية والمالية الدولية عقدها يوم 27 مارس طلب السيد بن عبد الرحمان من صندوق النقد الدولي، أن يخصص موارده البشرية والمالية للاستجابة على "الحاجيات الفورية لأسواق البلدان الناشئة والنامية من خلال تمويل استعجالي وملائم للاقتصاد العالمي عبر منح سيولة إضافية حتمية.

وأعرب محافظ بنك الجزائر عن ارتياحه للدعم الذي تقدمه الهيئة المالية الدولية ولالتزامها بتنفيذ استراتيجية شاملة لمساعدة البلدان الأعضاء على تقليص أثر الجائحة، مذكرا بأن البلدان السائرة في طريق النمو التي مسها كوفيد-19 قد اتخذت إجراءات صحية جبارة لمواجهة الجائحة أملا في أن لا يكون تأثير هذه الجائحة على النمو مدمرا.

وفي هذا السياق اعتبر انه "يُمكن لعضو من هذه البلدان أن يكون بحاجة لدعم فوري من طرف صندوق النقد الدولي، مشيرا في هذا السياق إلى "حالات غانا والباكستان وإيران وأفغانستان وتونس" الذين طلبوا من الصندوق دعما ماليا استعجاليا.

وأضاف قائلا "من اجل دعم الاستئناف النهائي يتعين على المجموعة الدولية أن تركز على التحكم في الجائحة والتغلب عليها وترقية تعاون استعجالي في قطاع الصحة".

و أشاد السيد بن عبد الرحمان باستجابة صندوق النقد الدولي للأزمة لا سيما من خلال الرفع المؤقت لحدود الحصول على التسهيلات المالية الاستعجالية، مشيرا الى انه بالإضافة الى احتياجات التمويل المرفوقة بالجائحة هناك العديد من البلدان الناشئة و السائرة في طريق النمو ستكون مُعرضة من الآن فصاعدا إلى خروج هام للاستثمارات المالية الأجنبية في حين هناك بلدان أخرى ستواجه تأثير الانخفاض الكبير لأسعار النفط.

وسيتولد عن هذه العوامل، كما قال، ضغوطات إضافية على موازين المدفوعات للبلدان المتأثرة.

وفي هذا الشأن دعا محافظ بنك الجزائر صندوق النقد الدولي إلى البقاء "في يقظة" وتوقع بعد ستة أشهر، إن اقتضت الحاجة، زيادة إضافية لحدود الحصول على السيولة.

واسترسل يقول "إننا نُشحع أيضا الصندوق على التحلي بالليونة اللازمة عندما تجد البلدان المشاركة في برامج صعوبة في تطبيق الشروط المسبقة".

من جهة أخرى أعرب بن عبد الرحمان عن تشجيعه لاقتراح منحة عامة جديدة هامة للحق في الاستخراج الخاص، مُتطرقا في هذا الشأن إلى عمليات خروج جماعية ومتواصلة للاستثمارات المالية الأجنبية من اقتصاديات السوق الناشئة.

وخلال مداخلته أوضح محافظ البنك المركزي أن العالم يواجه أزمة إنسانية مست جميع البلدان الغنية والفقيرة، مؤكدا أن التعاون العالمي ضروري.

وبالتالي يتعين على صندوق النقد الدولي أن يُطبق مبدأ الحياد على أوسع نطاق في دعمه للبلدان الأعضاء.