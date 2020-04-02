ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 986 حالة و 83 وفاة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار تسجيل 139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 986 حالة مؤكدة.

وكشف فورار في الندوة الصحفية اليوم عن امتداد الوباء القاتل إلى ولاية جديدة بمايرفع عدد الولايات إلى 40.

وقد سجلت العاصمة 18 حالة اصابة جديدة بالوباء ليصل العدد بها إلى 154 حالة.

بينما بلغ عدد الإصابات بولاية البليدة 385 مسجلة 42 حالة جديدة.

كما سجلت 25 وفاة جديدة، ليرتفع مجموع الوفيات بسب فيروس كورونا إلى 63 حالة منذ بداية تفشيه في الجزائر، بينما عدد المتعافين استقر اليوم في 61 متعاف.