كورونا : تخصيص فنادق عمومية و خاصة لاستقبال الرعايا الجزائريين المرحلين من تركيا ابتداء من الغد

﻿ أكدت وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي ، اليوم الخميس في بيان لها، بأنه تم تخصيص فنادق عمومية و خاصة لاستقبال الرعايا الجزائريين الذين سيتم إجلائهم من تركيا و إخضاعهم للحجر الصحي الاحترازي بسبب وباء كورونا المستجد.

و جاء في البيان " في إطار مواصلة عملية إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين بالخارج، و التي أقرتها السلطات العليا للبلاد، ستنطلق ابتداء من يوم غد الجمعة 3 ابريل 2020، عملية إجلاء 1788 رعايا جزائريين من مدينة اسطنبول التركية ، على إثر غلق الحدود الجوية للتقليل من مخاطر انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) و التي ستستمر إلى غاية يوم السبت 4 ابريل".

و في هذا الصدد، سخرت وزارة السياحة عدة فنادق عمومية و خاصة على مستوى كل من ولاية الجزائر و بومرداس لاستقبال الرعايا الجزائريين لغرض إخضاعهم للحجر الصحي الاحترازي حيث سيتم توزيع المسافرين وفق البرنامج التالي: -740 مواطنا على مستوى فندق مزفران بزرالدة، -790 مواطنا على مستوى كل من فندق المرسى، فندق الرياض، المركب السياحي سيدي فرج H3، فندق AZ، المركب السياحي أديم.

وسيوزع 258 مواطنا على مستوى كل من مركب المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج و فندق المطار الدار البيضاء.