نفط: "أوبك+" تعقد اجتماعا مع منتجين آخرين يوم الخميس

كشف وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أن الاجتماع النفطي العاجل الذي دعت له السعودية وكان مقررا انعقاده الاثنين "أرجئ إلى الخميس المقبل".

وصرح الغضبان في حوار مع صحيفة "الصباح" العراقية (حكومية) نشر الأحد أن "بعض الدول ارتأت تدارس موضوع تخفيض الإنتاج والذي من المتوقع أن يكون كبيرا".

وتوقع وزير النفط العراقي توصل منتجي النفط حول العالم إلى اتفاق تخفيض كبير بالإنتاج مضيفا: "الاجتماع سيدار عبر دائرة تلفزيونية وهذا الأمر يتطلب إعدادا جيدا".

وأضاف بأن "الاجتماع المزمع عقده سيضم دول منظمة أوبك والدول المتحالفة معها ودولا منتجة ومصدرة من خارجهما, وعليه فإن عمليات تخفيض الإنتاج, تتطلب دراسة معمقة لضمان استقرار السوق والنهوض بالاقتصاد العالمي".

وكانت السعودية دعت الخميس الماضي إلى اجتماع نفطي عاجل لمجموعة "أوبك+" وبقية المنتجين وذلك بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد محمد بن سلمان.

وتأتي هذه المساعي لإعادة التوازن إلى أسواق النفط التي تضررت بشدة جراء انخفاض حاد بالأسعار في الأسابيع الأخيرة بفعل أزمة فيروس "كورونا" التي تجتاح العالم وعدم تجديد اتفاق الخفض لاوبك+.

وتشير التوقعات إلى أن مجموعة "أوبك+" ومنتجين آخرين حول العالم سيعملون على التوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط بما يعادل نحو 10 بالمائة من المعروض العالمي أي 10 ملايين برميل يوميا.

وتعتبر العراق ثاني أكبر منتج للخام في "أوبك" بعد السعودية حيث ينتج نحو 4,5 مليون برميل يوميا ويعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمائة من نفقات الدولة.