نفط: أسعار برنت تتحسن الى ما فوق 81 دولارا للبرميل

05/10/2021 - 13:37

تحسنت اسعار النفط هذا الثلاثاء, عقب الاعلان  عن قرار منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+", الاثنين, مواصلة  تطبيق قرار الدورة ال19 لاجتماعهم الوزاري, القاضي بزيادة  انتاج النفط ب  400  الف برميل/يوميا ابتداء من أوت, خلال نوفمبر المقبل.

وارتفع سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" تسليم شهر ديسمبر, بنسبة 58ر0  بالمائة الى 73ر81 دولارا للبرميل بسوق لندن الدولية.

وبدوره عرف سعر خام غرب تكساس بسوق نيويورك بالنسبة لعقود نوفمبر أيضا  ارتفاعا بنسبة 40ر0 بالمائة ليقدر بـ 93ر77 دولارا للبرميل.

وفي سياق قرار مجموعة أوبك + أمس الاثنين, ارتفع سعر عقود الخامين المرجعيين  الى 82 دولار للبرميل بالنسبة لخام برنت , لأول مرة منذ اكتوبر 2018 و38ر78  دولار بالنسبة لخام غرب تكساس, سجل أيضا لأول مرة منذ نوفمبر 2014.

وكان قد قرار اعضاء الأوبك +, عقد الاجتماع الوزاري المقبل للمجموعة أوائل  شهر نوفمبر 2021.

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اقتصاد

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