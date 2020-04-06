وزير الفلاحة للإذاعة : تدعيم شبكات توزيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع للحد من الندرة والاحتكار

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عوماري أن كل التدابير تم اتخاذها ، لتدعيم شبكات توزيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ، وتوفير المستلزمات الخاصة بالمواطنين خلال هذا الظرف الاستثنائي وشهر رمضان الفضيل .

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عوماري خلال نزوله ضيفا على برنامج "الخلفية والقرار" عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين، أن مصالحه قد باشرت اتخاذ كل التدابير التي من شأنها توزيع مواد واسعة الاستهلاك ، والحد من ندرتها خصوص في هذا الظرف وخلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف عوماري أن "الإجراءات قد بدأت منذ 3 أشهر على مستوى الحكومة لتعزيز التدابير وتوفير جميع المواد الأساسية من المخازن ، التوزيع ، وتنظيم الأسواق "،مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات كانت قد وضعت في إطارها العادي تحضيرا لشهر رمضان لكنها ، صادفت أزمة وباء كورونا مضيفاً " لهذا جاري الآن تعزيز هذه التدابير والعمل على توسيعها والتحكم فيها أكثر".

ودعما لهذه التدابير أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية أنه " تم التجند على مستوى كل نقاط الديوان الوطني للحبوب والديوان الوطني للخضر والفواكه ، كما تم تجنيد العديد من الدواوين ،ستُسخر وتعمل على تدعيم شبكات التوزيع من أجل محاربة كل محاولات الاحتكار، كما أنه ستُقدم منتوج وفير وبأسعار مقبولة لدى كل المواطنين".