ارتفاع أسعار النفط بفعل تزايد آمال في التوصل الى اتفاق لخفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط، هذا الثلاثاء، وسط آمال بأن تتوصل كبرى الدول المنتجة للخام إلى اتفاق لخفض الإنتاج مع تهاوي الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .

وارتفع خام برنت 80 سنتا بما يعادل 2.4 بالمائة إلى 33.85 دولارا للبرميل بعد أن شهد انخفاضا بأكثر من ثلاثة بالمائة الاثنين.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتا أو 3.2 بالمائة إلى 26.91 دولارا للبرميل بعد انخفاضه نحو ثمانية بالمائة في الجلسة السابقة.

ومن المرجح أن تتوصل الدول الكبرى المنتجة للنفط، بما فيها السعودية وروسيا، إلى اتفاق لخفض الإنتاج خلال اجتماع يعقد الخميس ،إلا أن ذلك سيعتمد على انضمام الولايات المتحدة.

لكن خطر الركود العميق ظل يلقي بظلاله على الأسواق بسبب تعطل أغلب الأنشطة الاقتصادية جراء جائحة كورونا التي تسببت في خضوع نحو نصف سكان العالم لإجراءات عزل عام وقيود على التنقلات وارشادات بالتباعد الاجتماعي.

وانخفض الطلب العالمي على الخام نحو 30 بالمائة أو ما يوازي 30 مليون برميل يوميا بالتزامن مع تحرك السعودية وروسيا لإغراق الأسواق بإمدادات إضافية بعد انهيار اتفاق لخفض الإنتاج.

وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد الاثنين إثر تأجيل السعودية وروسيا لاجتماع للاتفاق على خفض الإنتاج حتى يوم الخميس بعد أن كان مقررا امس الإثنين .

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول ودول منتجة أخرى مثل روسيا، في إطار التجمع المعروف باسم "أوبك+"، الإنتاج في السنوات الماضية في ظل توسع سريع في إنتاج الخام في الولايات المتحدة وضعها في المرتبة الأولى كأكبر منتج للنفط في العالم.