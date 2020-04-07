كورونا: اختبارات الكشف السريع للفيروس بمستشفى عين الكبيرة بسطيف

شرعت المؤسسة العمومية الاستشفائية بعين الكبيرة (20 كلم شمال سطيف) في إجراء اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أول تجربة على مستوى الولاية.

و أوضح صالح ميهوبي، مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية بعين الكبيرة في تسجيل لإذاعة الجزائر من سطيف، بأن مستشفى عين الكبيرة استلم 200 جهاز سريع من طرف معهد باستور بالعاصمة في دفعة أولى، من مجموع 400 جهاز كشف،و سيتم توزيع كمية من هذه الأجهزة الخاصة بالكشف السريع عن كوفيد-19 على عدة مؤسسات صحية بالولاية بما فيها المركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة مما يساهم في الكشف المبكر عن الإصابات و تشخيصها في مدة لا تتجاوز 20 دقيقة.

الجهاز يكشف عن إصابة أحد الممرضين بالفيروس

و مكنت عملية استلام هذه الأجهزة السريعة المخصصة للكشف عن جائحة كورونا و التي تمت بالتنسيق بين كل من المؤسسة العمومية الاستشفائية لعين الكبيرة و مديرية الصحة و السكان بالولاية من إجراء 37 كشف سريع على عمال و موظفي مستشفى بني عزيز ( شمال شرق سطيف)، اكتشف خلالها إصابة أحد الممرضين بفيروس كورونا تم نقله للمؤسسة الاستشفائية لعين لكبيرة رفقة 4 حالات أخرى مؤكدة، وعدد من المشتبه في إصابتهم بالوباء.



و استنادا لنفس المصدر فقد أثر استلام أجهزة الكشف السريع عن الإصابة بفيروس كورونا بشكل إيجابي على الجانب النفسي للطاقم الطبي العامل بالمستشفى و ولد ارتياحا كبيرا في أوساطهم.