﻿كورونا: تفعيل إجراءات تكميلية لتطبيق الحجر الصحي عبر مختلف مناطق الوطن

قامت مصالح الأمن الوطني، بتفعيل مجموعة من الإجراءات التكميلية لتطبيق الحجر الصحي عبر مختلف ربوع الوطن، حسب ما أفاد به الأربعاء، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أن هذه الإجراءات التكميلية، تزامنت مع تطبيق الحجر الصحي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك "وفق التعليمات واللوائح التفسيرية للسلطات العمومية المختصة".

وأضاف البيان، أن المصالح العملياتية للشرطة "تسهر على تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة على مختلف قطاع اختصاص الأمن الوطني، وكذا وضع نقاط مراقبة فجائية على محاور مختلف الشوارع والأحياء، إضافة إلى الحواجز الأمنية المتواجدة على مختلف مداخل ومخارج المدينة".

وتعول المديرية العامة للأمن الوطني خلال تطبيق هذه الإجراءات الوقائية والتدابير، على "مواصلة توعية المخالفين وتحسيسهم بخطورة هذا الوباء".

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني, عبر موقعها الرسمي وصفحاتها التواصلية الرقمية، كافة المواطنين إلى "ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية واحترام أوقات الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا"، وإلى استعمال الرقم الأخضر 48-15 ورقم النجدة 17 من أجل التبليغ والتواصل.