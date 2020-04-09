وزارة التجارة تدعو المتعاملين الراغبين في انتاج واستيراد "الهلام الهيدرو كحولي" الى استلام الرخصة المسبقة

دعت وزارة التجارة، الخميس، كل المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الشروع في انتاج واستيراد "الهلام الهيدرو كحولي" الى التقدم لمصالحها من اجل استلام رخصة مسبقة طبقا للقانون.

و قال ذات المصدر ان "وزارة التجارة تنهي إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين ، بأن إنتاج و استيراد الهلام الهيدرو كحولي يخضعان إلى رخصة مسبقة تسلمها وزارة التجارة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10ـ 114 المؤرخ في أبريل 2010، الذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم37 - 97 المؤرخ في سنة 1997 الذي يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضبيها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية".

وعليه، اشارت وزارة التجارة الى ان كل متعامل اقتصادي مهما كانت صفته (شخص معنوي أو طبيعي) "ملزم باحترام التدابير القانونية و التقنية قبل صناعة أو استيراد هذه المادة قصد تفادي أي خطر قد ينجرّ عن استعمالها".

في هذا الإطار، اعلمت الوزارة كل المهنيين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات القانونية انه بإمكانهم التقرب من المصالح الخارجية لوزارة التجار في أجل لا يتعدى سبعة (07) أيام من تاريخ نشر هذا الإعلان مع الإشارة بأن خمسة و أربعين (45) متعاملا قد تحصلوا على هذه الرخصة منذ بداية انتشار وباء فيروس كورونا.

كما سيتم نشر قائمة المتعاملين الحاصلين على هذه الرخصة عبر الموقع الالكتروني لوزارة التجارة (www.commerce.gov.dz).