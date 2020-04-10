روسيا ترافع في مجلس الأمن عن حل يكفل للشعب الصحراوي حق تقرير المصير

أكدت روسيا موقفها الداعم لتطبيق قررات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالصحراء الغربية.

وأبرزت البعثة الدائمة لروسيا بالأمم المتحدة في بيان صحفي أصدرته عقب جلسة مجلس الأمن الدولي التي كرسها لمناقشة تطورات الوضع في الصحراء الغربية أن موقف روسيا بخصوص الصحراء الغربية "متوازن وغير متحيز".

وأكدت روسيا أن الصيغة النهائية لحل القضية الصحراوية يجب أن تكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وفقا لقررات مجلس الأمن وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وابرز البيان أن" روسيا تتطلع إلى تعيين مبعوث شخصي جديد والتقدم المحرز لعقد الجولة الثالثة من محادثات المائدة المستديرة بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو وبمشاركة دول الجوار في جنيف".

وأعربت روسيا عن" أملها" في أن يساعد استئناف الحوار على تسهيل إيجاد حل عادل ومستدام على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

للتذكير فقد اختتمت جلسة مجلس الأمن الدولي والتي عقدها بشأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) يوم أمس .

وعلى اثر ذلك أصدرت جبهة البوليساريو بيانا اعتبرت فيه أن المجلس "تقاعس مرة أخرى عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها الحيلولة دون تهديد السلم والأمن في الصحراء الغربية", مشددة على إعادة النظر في مشاركتها في العملية السياسية للأمم المتحدة بشكلها الحالي والتي اعتبرتها "انحرافا خطيرا" عن خطة السلام المتفق عليها من قبل الطرفين والتي هي أساس استمرار وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة والمحدد لدور ومسؤوليات بعثة الأمم المتحدة بشكلها الحالي .