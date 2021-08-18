وزارة الدفاع تتفاوض مع شركة روسية لاقتناء 4 طائرات برمائية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، هذا الثلاثاء، عن شروع مصالحها في التفاوض مع شركة روسية للتوصل إلى اتفاق حول اقتناء "في أقرب الآجال" لأربع طائرات برمائية قاذفة للمياه متعددة المهام، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.

جاء في بيان وزارة الدفاع: "على إثر الحرائق التي مست عدة مناطق من الوطن، وتنفيذًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، القاضية بتكليف وزارة الدفاع الوطني بالإشراف على عملية اقتناء طائرات متخصصة في مكافحة حرائق الغابات، على الفور أطلقت وزارة الدفاع الوطني الاستشارات الضرورية لدى مصنّعين ذوي سمعة عالمية قادرين على تجسيد المشروع بصفة استعجالية، ليقع الاختيار على مصنع روسي ذو سمعة عالمية.

وعليه، شرعت المصالح المعنية لوزارة الدفاع الوطني في التفاوض مع هذه الشركة للتوصل إلى اتفاق حول اقتناء في أقرب الآجال لأربع (04) طائرات برمائية قاذفة للمياه متعددة المهام جديدة من صنع روسي نوع (BE-200 BERIEV-200) ذات محركات مزدوجة قدرتها الاستيعابية 13.000 لتر ويمكنها التدخل لمكافحة حرائق الغابات في الظروف الجوية القصوى والمعقدة".

وأضاف البيان: "هذه الطائرات القاذفة للمياه (BE-200) ذات سمعة عالمية، أثبتت نجاعتها خلال استخدامها في مكافحة حرائق الغابات التي مسّت العديد من دول العالم مؤخرًا وستعطي دعمًا قويًا لجهود الدولة في مكافحة ومواجهة الحرائق بفعالية وسرعة".