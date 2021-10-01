وزارة الدفاع الوطني: اقتناء 204 ألف جرعة لقاح ضد كوفيد19 من روسيا

حطت مساء أمس الخميس بالقاعدة الجوية بوفاريك (البليدة)، طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية، على متنها 204.000 جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، تم اقتناؤها من روسيا، حسبما أفاد به هذا الجمعة، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "مواصلة للجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حطت مساء أمس الخميس الـ 30 سبتمبر 2021 بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية، على متنها شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19، تقدر بمائتين وأربعة آلاف (204.000) جرعة تم اقتناؤها من فيدرالية روسيا".

وتندرج هذه العملية -يضيف نفس المصدر- "في إطار تدعيم المنظومة الصحية الوطنية باللقاحات والمعدات الطبية اللازمة للحد من انتشار هذا الوباء".