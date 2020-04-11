كورونا: تخصيص نوافد خاصة بلغة الإشارة خلال الدروس النموذجية على التلفزيون العمومي

11/04/2020 - 15:45

﻿ أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة اليوم السبت عن تخصيص نوافذ خاصة بلغة الإشارة في برنامج "مفاتيح النجاح" الخاص بتلاميذ الأطوار الثلاثة المقبلين على الامتحانات النهائية الرسمية على التلفزيون الجزائري العمومي الذي أشرفت عليه وزارة التربية الوطنية، وذلك لفائدة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة المعنيين بهذه الامتحانات.

وجاء في بيان للوزارة أن هذه النوافذ مبرمجة حسب جدول التوقيت التالي: "من السبت إلى الخميس على القناة الأولى والسادسة من الساعة 12:30 إلى 13:00" و "من الأحد إلى الجمعة على القناة الأمازيغية من الساعة 16:00 إلى 16:30 و"يوم السبت على القناة الأمازيغية من الساعة 17:00 إلى 18:30".

وأشار البيان إلى انه سيتم تحميل هذه الدروس على صفحة وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على اليوتيوب.

 

وسوم:

مجتمع

طالع ايضاً

طاسيلي للطيران تضمن ثلاثين رحلة لـنقل عمال سـوناطراك من وإلى الجـنوب
وزير الموارد المائية يؤكد وفرة الماء الشروب طيلة شهر رمضان والصائفة
وزير الداخلية يعاين جاهزية الحماية المدنية في مواجهة الوباء
كورونا : 64 حالة جديدة و7 وفيات في الـ48 ساعة الأخيرة و تعافي 460 شخصا