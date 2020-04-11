كورونا: تخصيص نوافد خاصة بلغة الإشارة خلال الدروس النموذجية على التلفزيون العمومي

﻿ أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة اليوم السبت عن تخصيص نوافذ خاصة بلغة الإشارة في برنامج "مفاتيح النجاح" الخاص بتلاميذ الأطوار الثلاثة المقبلين على الامتحانات النهائية الرسمية على التلفزيون الجزائري العمومي الذي أشرفت عليه وزارة التربية الوطنية، وذلك لفائدة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة المعنيين بهذه الامتحانات.

وجاء في بيان للوزارة أن هذه النوافذ مبرمجة حسب جدول التوقيت التالي: "من السبت إلى الخميس على القناة الأولى والسادسة من الساعة 12:30 إلى 13:00" و "من الأحد إلى الجمعة على القناة الأمازيغية من الساعة 16:00 إلى 16:30 و"يوم السبت على القناة الأمازيغية من الساعة 17:00 إلى 18:30".

وأشار البيان إلى انه سيتم تحميل هذه الدروس على صفحة وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على اليوتيوب.