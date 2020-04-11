كورونا : 64 حالة جديدة و7 وفيات في الـ48 ساعة الأخيرة و تعافي 460 شخصا

سجلت 64 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1825 حالة مؤكدة، فيما سجلت 19 حالة وفاة ما بين 27 مارس المنصرم و 11 أفريل الجاري من بينها 7 حالات سجلت خلال الـ 48 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات الى 275 حالة، حسب ما كشف عنه اليوم السبت ، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية للفيروس، أن الوفيات المسجلة موزعة عبر ست ولاية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بكل من تيبازة (5 حالات) و البليدة (4) وتلمسان (4) و الجزائر العاصمة (3) و الوادي (2) و بجاية (1).

وأضاف ذات المصدر بأنه تم تسجيل 64 حالة جديدة مؤكدة موزعة عبر 19 ولاية ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 1825 منتشرة عبر 46 ولاية، علما أن 27 ولاية لم تسجل بها أي حالة اليوم و 15 ولاية سجلت بها ما بين حالة واحدة و ثلاث حالات.

وأفاد المصدر بأن مجموع الحالات المؤكدة سجلت عبر 46 ولاية 60 بالمائة يفوق عمرها 50 سنة في حين سجلت الوفيات عبر 34 ولاية.

وقال الدكتور فورار بأن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 460 حالة من بينها 33 بالمائة بالجزائر العاصمة و 33 بالمائة بالبليدة في الوقت يبقى 60 مريضا تحت العناية المركزة.

من جانب آخر، أكد المصدر 1722 مصاب خضعوا للبروتوكول العلاجي الجديد منهم الحالات التي تم تشخيصها سيرولوجيا والحالات التي تم تشخيصها عبر الأشعة والسكانير.

وكشف الدكتور فورار أيضا بأنه تم تخصيص 6000 سرير مدعم ب 6000 جهاز للتنفس الاصطناعي.

وفي الأخير، ذكر نفس المسؤول بالرقم الأخضر 3030 الموضوع تحت تصرف المواطنين للرد على انشغالاتهم، مجددا التأكيد على ضرورة احترام توصيات الأخصائيين المتعلقة بقواعد النظافة الشخصية والبيئية مع الالتزام بالحجر الصحي لتفادي انتقال عدوى الفيروس.