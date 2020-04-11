وزير الداخلية يعاين جاهزية الحماية المدنية في مواجهة الوباء

تفقد وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، مدى جاهزية الحماية المدينة في التكفل بمختلف الأخطار والكوارث في مقدمتها الجهود التي تبذلها في مواجهة وباء فيروس كورونا.

واستهل الوزير بلجود هذه الزيارة رفقة والي الجزائر العاصمة يوسف شرفة والمدير العام للحماية المدنية بوعلام بوغلاف، بتفقد سير عمل الوحدة الجوية الرئيسية للحماية المدنية على مستوى مطار هواري بومدين الدولي ، حيث عاين وسائل هذه الوحدة وطاقمها المسخر لمكافحة وباء فيروس كورونا .

و قام الوزير بعد ذلك بزيارة الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بدار البيضاء (الجزائر العاصمة) حيث استمع للشروحات والإجراءات التي اتخذتها الحماية المدنية في حماية عناصرها والمواطنين وكذا تطهير وسائل التدخل من وباء فيروس كورونا خلال وبعد تنفيذ مختلف المهام الموكلة إليها لاسيما ما تعلق بنقل الضحايا الى المؤسسات الصحية.

كما تلقى السيد بلجود عرضا حول مساهمة هذا الجهاز في تطهير وتعقيم الأحياء السكنية والمقرات وهي المهام التي تدخل ضمن المجهود الوطني لمكافحة هذا الوباء.

وبمناسبة هذه الزيارة أشرف وزير الداخلية على تسليم 16 رتلا متنقلا لمكافحة حرائق الغابات لفائدة مديريات الحماية المدنية في عدة ولايات، لتضاف الى الجهاز العملياتي للحماية المدنية المخصص لمكافحة حرائق الغابات والمكون من 37 رتلا موزعا عبر 36 ولاية .

وفي ختام الزيارة أبرز الوزير بلجود في تصريح للصحافة ان عناصر الحماية المدنية ورفقة مصالح الأمن الوطني والصحة " مجندون " في الصفوف الأمامية لمحاربة هذا الوباء منذ يناير الفارط، مؤكدا أن هذه الأرتال المتنقلة لمكافحة حرائق الغابات ستدخل " حيز الخدمة بداية من اليوم لتسخر ضمن المجهود الوطني لمكافحة وباء كورونا " من خلال -كما اوضح- قيامها بـ"عمليات التعقيم والتطهير" .

وبعد أن ذكر بتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في مواجهة هذا الوباء، أكد أن الدولة " سخرت كافة الإمكانيات اللازمة " لمكافحة هذا الوباء وحماية المواطنين، مجددا بالمناسبة الدعوة بضرورة " الانضباط واحترام تدابير الحجر الصحي".