طاسيلي للطيران تضمن ثلاثين رحلة لـنقل عمال سـوناطراك من وإلى الجـنوب

تشرع شركة طاسيلي للطيران في إجراء ثلاثين رحلة جوية و ذلك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 24 افريل الجاري، من اجل نقل عمال سوناطراك من و إلى الجنوب، حسبما أكده اليوم السبت مدير الاتصال بطاسيلي للطيران، كريم باحرد.

وصرح المصدر ذاته انه "بطلب من سوناطراك، وبعد الحصول على ترخيص خاص بالطيران لدى الهيئات المختصة، شرعنا اليوم في عملية نقل عمال سوناطراك من و إلى الجنوب"، موضحا أن هذه العملية التي جندت لها الشركة جميع أسطولها (15 طائرة) ستمتد من 11 إلى 24 أفريل الجاري.

كما أكد باحرد أن هذه الرحلات قد برمجت ذهابا و وصولا، انطلاقا من عديد المطارات على المستوى الوطني سيما الجزائر و وهران و عنابة و قسنطينة و حاسي مسعود و ادرار و إن اميناس و حاسي الرمل و رورد النوس.

للتذكير أن طاسيلي للطيران التي تعد فرعا من فروع المجمع النفطي و الغازي سوناطراك، قد علقت رحلاتها المنتظمة الداخلية، منذ 22 مارس في حين تم إلغاء الرحلات الدولية منذ 19 مارس الاخير، بسبب توقف الملاحة الجوية كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

كما أكد المصدر ذاته ، أن أسطول طاسيلي للطيران الذي كان متوقفا على مستوى مطار الجزائر، سيستأنف عمله، لكن ضمن "إجراءات صارمة" فيما يخص الوقاية من فيروس كورونا، سيما التخفيض من عدد المسافرين إلى نصف طاقة الطائرات خلال الرحلات.

وتابع قوله، انه "علاوة على توزيع الأدوات و الوسائل الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا (المحلول التطهير و الكمامات و القفازات) على المسافرين، و كذا أطقم الطائرات و المستخدمين المؤطرين لهذه العملية، قمنا كذلك بتخفيض عدد المسافرين في كل رحلة كإجراء تباعد من انتشار الفيروس".

وفي إطار هذه العملية، –يضيف المسؤول ذاته- فان طائرة من نوع "كيو200" التي تتسع ل37 مقعدا، لن تنقل إلا 10 مسافرين، و طائرة من نوع "كيو 400" تتسع ل74 مقعدا لن تنقل إلا 20 مسافرا، في حين أن طائرة من نوع بوينغ 737-800 بسعة 155 مقعدا لن تنقل إلا 50 مسافرا فقط.