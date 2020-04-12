الفاف تنصب فريق عمل لتسيير الصعوبات التي افرزها فيروس كورونا

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم هذا الأحد عن تنصيب فريق عمل برئاسة خير الدين زطشي ، بهدف التكفل بالصعوبات التي افرزها فيروس كورونا ( كوفيد-19)، سيما منها المشاكل التشريعية، القانونية، المالية ومواضيع أخرى.

ويضم فريق العمل ثلاثة أعضاء من المكتب الفدرالي وهم : عبد الله قداح و عمار بهلول والعربي اومعمر إضافة إلي ممثلين اثنين عن رابطة كرة القدم المحترفة وهما: عبد الكريم مدوار (الرئيس) ومراد بوسافور ( الأمين العام).

وأشارت الهيئة الفيدرالية إلى أن " فريق العمل هذا، يمكن توسعته عند الضرورة وفي أي وقت ليشمل أعضاء أطراف أخرى، على غرار ممثلي الأندية المحترفة، المديرية الفنية الوطنية، رابطات كرة القدم للهواة والقطاع الصحي، من خلال اللجنة الطبية الفيدرالية"، ولتأدية هذه المهام على أحسن وجه ، ترتكز أشغاله على التوصيات والنصائح التي أسدتها الاتحادية الدولية لكرة القدم في إطار المنشور رقم 1714 لتاريخ 9 أفريل 2020 والملف المُعنون، " الأسئلة القانونية المتعلقة بكرة القدم ".

وأوضحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ، " حتى الهيئة الدولية المسيرة لكرة القدم ليس بمقدورها إعطاء تعليمات للجمعيات العضوة أو تحديد تاريخ استئناف البطولة المحلية في كل بلد وإقليم".

وأضافت أن هذا القرار "يرجع لكل هيئة فيدرالية حسب تعليمات السلطات المحلية والصحية المؤهلة لذلك".

وأفادت الهيئة الكروية الدولية ، "إن الصحة يجب أن تكون دائما في قلب أولويات الفيفا، جمعياتها العضوة وشركائها ، عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات في هذا السياق الدولي الخاص".

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الأول لفريق العمل هذا الثلاثاء 14 أفريل على الساعة 13سا، عبر محاضرة عن بعد بالفيديو.

كما ألغيت كل التظاهرات الرياضية، منها بطولات كرة القدم منذ 16 مارس الماضي، وبدورها مدّدت وزارة الشباب والرياضة مرة أخرى هذه الفترة حتى 19 أفريل.