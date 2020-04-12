النقل بالسكك الحديدية: استمرار نقل المواد الحيوية و البضائع رغم جائحة كورونا

اكد المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ياسين بن جاب الله، اليوم الاحد، انه و بالرغم من التوقف المؤقت لكل حركة النقل العمومي للمسافرين بسبب وباء كورونا، فإن مؤسسته تسهر على ديمومة واستمرار الخدمة لنقل المواد الحيوية والاستراتيجية عبر السكة الحديدية.

و قال السيد بن جاب الله، ، انه بالرغم من الأوضاع "الاستثنائية والصعبة" التي تمر بها البلاد بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، ما انجر عنه توقيف مؤقت لحركة النقل العمومي بما فيها نقل المسافرين بالسكك الحديدية، فإن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تواصل نقل المواد الحيوية و الاستراتيجية خصوصا الوقود و الحبوب و حاويات البضائع و كذا المواد المنجمية.

و أضاف بن جاب الله ان مؤسسته التي "أوقفت كليا حركة نقل المسافرين تطبيقا لتعليمات السلطات العمومية و الصحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا"، حافظت على خدماتها لنقل السلع و البضائع بنسبة 100 بالمائة، مشيرا الى انه تم تجنيد كل الفرق و الاعوان العاملين في هذا الميدان لضمان استمرار هذه الخدمة الاستراتيجية بالنسبة لحاجيات المواطنين و كذا الاقتصاد الوطني.

و أكد المسؤول ان المؤسسة "عازمة على ضمان ديمومة واستمرار هذه الخدمة مهما كانت الظروف بفضل تجند و إخلاص كل العمال و هذا خدمة للمصلحة الوطنية الى حين تجاوز هذه الازمة الصحية التي اثرت على كل القطاعات على المستوى العالمي".

من جهة أخرى، أشار السيد بن جاب الله الى ان المؤسسة سرحت 50 بالمائة من مجموع عمالها عملا بالتدابير المتخذة لضمان سلامة الأشخاص و الوقاية من الوباء و ان الاعوان و الإطارات التي تم الاحتفاظ بهم، سواء لنشاط نقل البضائع أو نشاط الصيانة، يعملون في ظل "إجراءات وقائية صارمة تم اتخاذها من قبل الشركة لمحاربة تفشي الفيروس".

و بخصوص الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، خصوصا جراء توقيف نشاط نقل المسافرين، قال السيد بن جاب الله ان مؤسسته "على غرار كل المؤسسات الاقتصادية عبر العالم عرفت منطقيا خسائر اقتصادية و فقدت 50 بالمائة من رقم أعمالها بسبب توقف نشاط نقل المسافرين".

في المقابل، اكد المسؤول ان "نشاط نقل البضائع، الذي يعتبر كذلك نشاط مربح اقتصاديا، قلل من الأضرار، و ان المؤسسة ستحاول التأقلم مع هذه الوضعية رغم صعوبتها من الجانب المالي الى حين انتهاء الازمة الصحية".