مصالح أمن ولاية خنشلة تسجل 326 مخالفة لإجراءات الحجر الصحي

سجلت مصالح أمن ولاية خنشلة خلال الأسبوع الأول من تطبيق تدابير الحجر الصحي الجزئي ما لا يقل عن 326 مخالفة حسب ما علم اليوم الأثنين من خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات الجهاز الأمني.

و أوضح ذات المصدر بأن مصالح الأمن بإقليم الاختصاص قامت خلال الفترة الممتدة بين 5 و11 أبريل بمراقبة 551 شخصا ابتداء من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة السابعة صباحا من كل يوم تم على إثرها إنجاز ملفات قضائية في حق 326 شخصا قاموا بخرق تدابير الحجر الصحي وتحويلها إلى الجهات القضائية بسبب تواجدهم في الطريق العمومي دون مبرر قانوني ودون حيازة رخصة استثنائية تسمح لهم بذلك.

وأضاف بأنه في إطار السهر على تطبيق الحجر الصحي الجزئي بولاية خنشلة من أجل الوقاية من انتشار جائحة كورونا - كوفيد 19- قامت مصالح أمن ولاية خنشلة بمراقبة 347 مركبة و16 دراجة نارية تم طبقا للقانون المعمول به تحويل 27 مركبة منها لمحاشر البلديات بمختلف القطاعات الحضرية بالولاية بسبب عدم احترام ساعات الحجر الصحي.

وأفادت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية خنشلة بأنها تقوم منذ بدء سريان مفعول الحجر الصحي بالولاية بحملات تحسيسية عن طريق مكبرات الصوت تنطلق عند الساعة الخامسة وإلى غاية السابعة من مساء كل يوم تدعو فيها المواطنين إلى التزام بيوتهم وتطبيق قواعد الحجر الصحي قبل أن تقوم على مدار 12 ساعة كاملة بضمان مراقبة شاملة عبر مختلف بلديات الولاية من خلال وضع نقاط مراقبة عبر الطرق والمحاور الرئيسية والأحياء والتجمعات السكنية المنتشرة عبر إقليم الاختصاص.