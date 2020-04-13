كورونا: وزارة الصناعة تحدد مواصفات انتاج الأقنعة الطبية الواقية

وضعت وزارة الصناعة والمناجم تحت تصرف الراغبين في تصنيع الكمامات الواقية من فيروس كورونا الخصائص التقنية الخاصة بها وفق معايير الانتاج المعتمدة من طرف المجمع العمومي للنسيج و الجلود "جيتكس"، حسبما أفاد به الاثنين بيان للوزارة .

وستسمح هذه الخصائص بضمان انتاج كمامات واقية تخضع للمعايير الدولية ، يضيف ذات المصدر.

ومن المواصفات التي حددتها الوزارة ان تكون أقنعة ذات ترشيح عالي مع خيط مرن يوضع على جانب الأذنين بحيث يسمح بتثبيتها على الوجه, و ان يكون لونها أبيض ناصع، تكون متكونة من ثلاثة طبقات بوليبروبيلين غير منسوج : طبقة خارجية (40غرام/م2 ) ، طبقة وسطى (25غرام/ م2)و طبقة داخلية (30غرام /م2) .

كما يجب -يضيف ذات المصدر- ان تكون قابلة للتخزين لمدة ثلاثة سنوات.

ومن خصائصها التقنية ايضا ان يكون حجمها 20 سم على 18سم ، مطابقة للوسم الأوروبي "وفق التوجيهات الأوروبية 42-93 /CE كما يجب ان تكون مطابقة لمعيار 2005: 14683: أقنعة طبية خاضعة لمتطلبات و طرق التجريب.

و يستوجب ايضا ان يتوفر المنتوج على نظام حماية خاص لإنتاج الكمامات الموجهة لمحيط العمل في مجال الجراحة، و الاختبارات الطبية ، وطب الاسنان و الصناعة.

و توصي الوزارة أن يتم تعبئة هذه الاقنعة في أكياس مكونة من 10 قطع بتركيب من الالياف وفقا للمعيار NA 56-92 مع التاكيد على ضرورة أن تكون جميع الطبقات مكونة من مادة "البوريبروبلين" يتم اختبارها من طرف المركز الوطني للنسيج و الجلود، وفق المعايير الدولية.

وتندرج هذه الخطوة التي اتخذتها وزارة الصناعة و المناجم في اطار الجهود الرامية الى مضاعفة انتاج الكمامات و الأقنعة الضرورية للحماية من فيروس كورونا.