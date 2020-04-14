شباب بلوزداد: اللاعبان سالمي وحايس يمددان عقديهما لموسمين اضافيين

أعلن فريق شباب بلوزداد (الرابطة الاولى لكرة القدم)، اليوم الثلاثاء، تمديد عقدي وسط ميدان الدفاعي حسين سالمي، والمدافع ريان حايس، لموسمين إضافيين.

وإذا كان حايس قد تنقل إلى مقر النادي للإمضاء على العقد الجديد، بحضور المناجير العام للفريق، توفيق قريشي، فإن سالمي لم يتمكن من المجيء إلى العاصمة، ليكتفي بالتوقع على عقد إلكتروني، حسبما أفادت به الصفحة الرسمية للشباب على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وبهذا يمدد حايس (22سنة)، القادم من رائد القبة (هواة) في 2018، عقده الى غاية سنة 2023، وهو الذي يلعب كظهير أيسر وشارك في تسع مباريات منذ بداية الموسم.

في حين، سيبقى حسين سالمي، الذي يعد من أعمدة الفريق العاصمي، مرتبطا مع نادي "العقيبة" الى غاية 2022.

وقبل توقيف البطولة بسبب وباء كورونا في 16 مارس الفارط، كانت التشكيلة "البلوزدادية" تتصدر الترتيب بـ40 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن ملاحقيه: وفاق سطيف ومولودية الجزائر (37 نقطة).

ومعلوم أن الشباب والجار مولودية الجزائر تنقصهما مباراة واحدة .