الرئيس تبون يهنئ الروائي عبد الوهاب عيساوي عقب فوزه بجائزة "البوكر"

﻿ هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، الروائي الجزائري عبد الوهاب عيساوي، بمناسبة فوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر".

وكتب الرئيس تبون في صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "عشية يوم العلم ها هو الشاب عبد الوهاب عيساوي من الجلفة يلتحق بقوافل الكتاب الجزائريين الذين شغلوا الورى وملؤوا الدنى بأعمالهم، لكن هذه المرة للفوز بجائزة البوكر العالمية الفاخرة".

وخاطب السيد تبون الروائي المتوج قائلا له، " واصل التألق عبد الوهاب إبني وستجدني بحول الله دوما بجانبك".

يذكر أن عبد الوهاب عيساوي فاز بهذه الجائزة في دورتها الثالثة عشر، عن روايته "الديوان الإسبرطي".