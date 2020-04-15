الرئيس تبون يهنئ الروائي عبد الوهاب عيساوي عقب فوزه بجائزة "البوكر"

14/04/2020 - 23:45

﻿ هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، الروائي الجزائري عبد الوهاب عيساوي، بمناسبة فوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر".

وكتب الرئيس تبون في صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "عشية يوم العلم ها هو الشاب عبد الوهاب عيساوي من الجلفة يلتحق بقوافل الكتاب الجزائريين الذين شغلوا الورى وملؤوا الدنى بأعمالهم، لكن هذه المرة للفوز بجائزة البوكر العالمية الفاخرة".

وخاطب السيد تبون الروائي المتوج قائلا له، " واصل التألق عبد الوهاب إبني وستجدني بحول الله دوما بجانبك".

يذكر أن عبد الوهاب عيساوي فاز بهذه الجائزة في دورتها الثالثة عشر، عن روايته "الديوان الإسبرطي".

 

وسوم:

الجزائر

طالع ايضاً

الرئيس تبون يقرر إلغاء الخدمة المدنية للأطباء الاخصائيين
رئيس الجمهورية يخصص منحة 10 آلاف دينار للأسر المحتاجة خلال رمضان وللمتأثرة بتدابير...
اليوم العالمي للصحة : الرئيس تبون يوجه تحية تقدير و امتنان للأطباء و أسرة قطاع الصحة
الرئيس تبون يبعث برسالة مواساة وتعاطف لرئيس الوزراء البريطاني عقب دخوله المستشفى