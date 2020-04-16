الجزائر تستقبل معدات طبية منحتها الصين بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي

16/04/2020 - 10:58

استقبلت الجزائر هذا الخميس تبرعات على شكل معدات طبية منحتها الصين بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي وذلك في إطار مكافحة وباء كورونا المستجد.

وتتكون هذه التبرعات التي وصلت إلى مطار هواري بومدين الدولي ليلة الأربعاء إلى الخميس, من معدات الوقاية ولوازم الكشف الطبي وكذا أجهزة التنفس الاصطناعي, حسب الشروحات التي قدمت بالمطار الدولي.

ويتعلق الأمر بتبرعات قدمتها جمعية رجل الأعمال الصيني جاك ما إلى كافة الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي بما فيها الجزائر, وذلك بالتنسيق مع المركز الإفريقي للمراقبة والوقاية من الأمراض.

للإشارة فإنه تم نقل التبرعات إلى بلدان الاتحاد الإفريقي على متن طائرات شحن تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية.

وسوم:

الجزائر, مجتمع

طالع ايضاً

الحرب على فيروس كورونا .. حزمة إجراءات لاستباق جزائري متميز
مرسلي : نتمنى فتح مراكز لتحضير النخبة الوطنية ولكن بعد إجراء التحاليل الطبية
قادة مجوعة السبع يبحثون هذا الخميس عبر الفيديو سبل التصدي لوباء كورونا
الفاف: عقود اللاعبين تبقى جارية الى غاية نهاية الموسم الحالي