وصول آخر دفعة من الرعايا الجزائريين العالقين بالإمارات العربية لمطار الجزائر الدولي

وصلت ظهر الخميس أخر دفعة من الرعايا الجزائريين العالقين بالإمارات العربية المتحدة الى مطار الجزائر الدولي على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الإماراتية، حسبما أكده لواج الرئيس المدير العام لمطار الجزائر، الطاهر علاش.

واوضح المسؤول ان هذه الدفعة الأخيرة من الرعايا الجزائريين، العالقين بالإمارات العربية المتحدة بسبب توقف حركة الطيران الدولية جراء تفشي وباء فيروس كورونا، تضم 296 مواطنا جزائريا وصلوا الى الجزائر على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الإماراتية.

يذكر ان عملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بالإمارات العربية المتحدة كانت قد بدأت السبت الفارط على متن طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الجزائرية التي نقلتا حوالي 600 مسافر نحو مطار الجزائر مساء يوم السبت.

وكانت طائرة اخرى تابعة لشركة الطيران الإماراتية قد اجلت في اليوم نفسه دفعة اخرى تضم اكثر من 200 مواطن جزائري ما يرفع عدد رحلات الإجلاء من الإمارات العربية المتحدة الى اربعة تمت مناصفة بين الخطوط الجوية الجزائرية (رحلتين) و شركة الطيران الإماراتية (رحلتين).

من جهته أكد الدكتور ححاد عميروش طبيب مصلحة الرقابة الصحية بمطار الجزائر الدولي ، أن جميع الرعايا الجزائريين الذين تم إجلاؤهم ، تم إخضاعهم للتحاليل اللازمة مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية ضمانا لسلامتهم، موضحا أن الرعايا الذين أثبتت التحاليل إصابتهم بفيروس كوفيد 19 تم الإبقاء عليهم في دبي حيث تلقون العلاج في المستشفيات.

يذكر أن الجزائر قد أجلت منذ بداية جائحة كوفيد-19 أزيد من 8.000 رعية من الخارج في حين أغلقت معظم الدول مجالاتها الجوية عبر العالم.

وجاءت تدابير اجلاء الجزائريين من المطارات والموانئ الأجنبية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون على اثر انتشار جائحة كوفيد-19.