براهيمي يقرر خفض راتبه مع الريان القطري للمساهمة في مواجهة وباء كورونا

قرر اللاعب الدولي الجزائر ياسين براهيمي نجم نادي الريان الناشط في بطولة قطر لكرة القدم للقسم الاول تخفيض راتبه للمساهمة في مواجهة وباء كورونا.

واوضح براهيمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام بان القرار اتخذه بمحض ارادته للمشاركة في محاربة وباء كورونا داعيا في نفس الوقت الله عز وجل الرحمة للموتى و الشفاء للمرضى

واصبح صانع العاب الخضر النجم الجزائري ياسين إبراهيمي أول لاعب من المحترفين الاجانب في دوري نجوم قطر يشارك في مبادرة التنازل عن جزء من راتبه للمشاركة في مواجهة تحدي فيروس_كورونا .

يذكر ان ياسين براهيمي التحق بصفوف نادي الريان القطري الصائفة الماضية قادما من نادي بورتو البرتغالي.

وابلى اللاعب الجزائري بلاء حسنا في موسمه الاول في البطولة القطرية حيث يعتبر احد ابرز نجومها.

وقد أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الخميس عن تسجيل 392 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)ي وشفاء 9 حالات من المرض ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 415 حالة.