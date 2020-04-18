مديرية الصحة ببشار: الجهود متواصلة لفتح ملحقة لمعهد باستور بالولاية

تواصل مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جهودها بالتنسيق مع السلطات الولائية "لفتح ملحقة معهد باستور الجزائر ببشار"، حسب ما تضمنه بيان نشرته السبت ذات المديرية على صفحتها الرسمية بموقع تواصل اجتماعي.

وذكرت ذات الهيئة في بيانها : "نعمل بالتعاون مع السلطات المحلية بالولاية لفتح ملحقة محلية لمعهد باستور الجزائر، الذي يعد الحل الملائم في إطار الجهود الوطنية للوقاية ومكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19)'' .

ويأتي هذا البيان لمديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إجابة لانشغالات سكان الولاية التي يتقاسمونها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، المتمثلة في رغبتهم في فتح ملحقة لهذا المعهد.

وأبرز عديد الرواد المحليين للمواقع "أهمية توفير مثل تلك الهياكل للكشف الفوري للأشخاص المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، لوضع حد للتنقلات الدائمة لمستخدمي مديرية الصحة والسكان نحو ملحقة ذات المعهد بوهران لأغراض الكشف والتحاليل لعينات الأشخاص المشتبه في إصابتهم بكوفيد- 19".

وتم استلام في الآونة الأخيرة كمية تقدر بـ 50 طقم من وسائل الكشف السريع عن كوفيد-19 لمدة 15 دقيقة ، والتي وضعت تحت تصرف الطاقم الطبي المكلف بهذا النوع من التحاليل الطبية على مستوى عيادة طب العيون الجزائرية-الكوبية التي خصصت للتكفل بمرضى فيروس كورونا المستجد بالمنطقة ، وفق ذات المصدر.