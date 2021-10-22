ترقب تساقط أمطار في شكل زخات رعدية عبر العديد من ولايات الوطن ابتداء من هذا الجمعة

أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية أن أمطارا غزيرة في شكل زخات رعدية مرفوقة محليا بتساقط حبات البرد ستميز العديد من ولايات وسط وغرب الوطن ابتداء من مساء هذا الجمعة.

وحسب النشرية، فان الولايات المعنية الموضوعة في مستوى اليقظة "برتقالي" هي الشلف وتيبازة والجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو وبجاية وجيجل والبويرة والبليدة وعين الدفلى، مضيفة أن كميات الأمطار المرتقبة ستتراوح ما بين 20 و 30 ملم و يمكن أن تفوق محليا 40 ملم خلال مدة صلاحية هذه النشرية التي تمتد من اليوم على الساعة 18:00 إلى غاية يوم السبت 23:00.

كما ستمس هذه الاضطرابات الجوية ولايات تلمسان وعين تموشنت ووهران ومستغانم وسيدي بلعباس ومعسكر وغليزان وسعيدة وتيارت وتيسمسيلت والنعامة والبيض والأغواط والجلفة حيث من المرتقب أن تتراوح كمية الأمطار المتساقطة ما بين 20 و 25 ملم ويمكن أن تفوق محليا 30 ملم خلال مدة صلاحية هذه النشرية الخاصة الممتدة من اليوم على الساعة 21:00 إلى غاية هذا السبت على الساعة 21:00.