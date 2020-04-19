كوفيد-19 : مغادرة ما يزيد عن 350 شخص الحجر الصحي بزموري

غادر بين أمس السبت و اليوم الأحد ما يزيد عن 350 شخصا الحجر الصحي بعدما خضعوا له طيلة 14 يوما بالمركب السياحي الخاص بزموري ( شرق بومرداس) في إطار تنفيذ التدبير الاحترازي للوقاية من تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، حسبما أفادت به مصالح ديوان والي الولاية.

وذكرت مصالح ديوان الوالي بأنه تم رفع الحجر الصحي الاحترازي، بحضور السلطات المحلية والولائية، عن أزيد من 350 رعية جزائرية، كدفعة ثانية، قدموا من اسطنبول بتركيا، بعد انتهاء المدة المحددة لهذا الإجراء (14 يوما)، مؤكدا بأنه "لم يسجل أي حالة إيجابية مصابة بوباء كورونا في صفوف الأشخاص المسرحين من الحجر".

وتم ترحيل عبر ولايات الوطن جزء من الأشخاص الذين خضعوا للحجر الصحي، حسب نفس المصدر، من على متن حافلات وضعتها مصالح النقل في المتناول فيما استقبل الجزء المتبقي من المسرحين من قبل أهاليهم وذويهم الذين تكفلوا بنقلهم إلى منازلهم.

وبالتوازي مع عملية ترحيل الأشخاص المذكورين، أكد مدير السياحة والصناعات التقليدية، الوردي عبيدي، أن الهيئات المعنية بدأت في تنظيف وتعقيم كل المبنى ومرافق هذا المركب السياحي الذي أوى الأشخاص المذكورين.