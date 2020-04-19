شبكات نفاذ مجاني للتلاميذ و الطلبة الموصولين بمختلف الشبكات للولوج إلى المنصات الرقمية لمواصلة الدراسة

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أنه تم الاتفاق مع وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا مختلف متعاملي الاتصالات للهاتف الثابت و النقال لمنح نفاذ مجاني للتلاميذ و الطلبة الموصولين بمختلف الشبكات للولوج إلى المنصات الرقمية لمواصلة الدراسة حسبما أفادت وزارة البريد في بيان لها هذا الأحد.

وجاء في البيان أن وزارة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية أعلنت أنه تم الاتفاق مع وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا مختلف متعاملي الاتصالات للهاتف الثابت و النقال ، العموميين منهم و الخواص، على منح نفاذ مجاني للتلاميذ و الطلبة الموصولين بمختلف الشبكات، سواء تلك الخاصة بالهاتف النقال أو تقنية الجيل الرابع ( 4G LTE ) للولوج إلى جملة من عناوين URL الخاصة بالمنصات الرقمية المعنية قصد مواصلة مسارهم الدراسي تفاديا لأي تأخر.

وأوضح البيان أنه "تبعا لسلسلة التشاورات والتنسيق التي بادرت بها وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية مع وزارتي التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي و كذا مع مختلف متعاملي الاتصالات للهاتف الثابت و النقال، العموميين منهم و الخواص، لدراسة سبل تمكين أبنائنا و بناتنا من الولوج إلى المنصات الرقمية الموضوعة من قبل وزارتي التربية الوطنية http://soutien-scolaire.onefd.edu.dz و التعليم العالي و البحث العلمي http://elearning-mesrs.cerist.dz ، لمتابعة دروسهم بصفة منصفة و عادلة أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني، تم الاتفاق مع كافة المتعاملين على منح نفاذ مجاني للتلاميذ و الطلبة الموصولين بمختلف الشبكات، سواء تلك الخاصة بالهاتف النقال أو تقنية الجيل الرابع ( 4G LTE ) للولوج إلى جملة من عناوين URL الخاصة بالمنصات الرقمية المعنية".

وأشار المصدر إلى أن هذه المبادرة لقيت "تجاوبا لدى هؤلاء المتعاملين و استحسانا لدى الوزارتين سالفتي الذكر".

وأوضح البيان أن الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار وباء(كوفيد-19)"ولدت ضرورة التوجه لاستعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال عبر كل الوسائل المتاحة بغرض السهر على راحة المواطن بشكل عام، و السماح للتلاميذ و الطلبة، على وجه الخصوص، بمواصلة مسارهم الدراسي تفاديا لأي تأخير".

وفي الأخير، حيت وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية "الحس التضامني و الالتزام الذي أبان عنه متعاملو الاتصالات في هذا الظرف العصيب الذي تمر به بلادنا".