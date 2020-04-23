سعر النفط يرتفع نسبيا مع خفض الإنتاج ردا على تراجع الطلب

ارتفعت أسعار النفط هذا الخميس وسط مؤشرات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج لمواجهة انهيار الطلب بفعل جائحة فيروس كورونا التي تعصف باقتصاديات العالم، بينما تحركت ولاية أوكلاهوما الأمريكية أيضا لمساعدة شركات النفط على ضخ كميات أقل.

وحذر محللون من أن ارتفاع الأسعار قد يكون مؤقتا مع امتلاء صهاريج التخزين في أنحاء العالم، لكن الأسعار شهدت تعافيا مع إعادة تقييم المستثمرين لمتانة الاقتصاد العالمي في ظل حالة الطوارئ الصحية العالمية.

وصعد خام برنت 99 سنتا، أو 15 بالمائة، إلى 21,36 دولار للبرميل بحلول الساعة 05.06 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفع أكثر من خمسة بالمائة يوم الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتا، أو أكثر من سبعة بالمائة، إلى 14.76 دولار للبرميل، بعدما صعدت بمقدار الخُمس تقريبا في الجلسة السابقة.

وهوت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى ما دون سالب 40 دولارا يوم الاثنين جراء مخاوف من تضاؤل مساحة التخزين لدى المشترين.

وفي الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، قالت الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الطاقة بولاية أوكلاهوما إن بمقدور الشركات إغلاق الآبار دون أن تخسر عقود تأجيرها، في نصر مبدئي لمنتجي النفط الأمريكيين الذين يواجهون مصاعب ويسعون إلى انفراجة من انهيار السوق بعد قفزة في الإنتاج.

