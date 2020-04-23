اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو : لا يمكن تأجيل دورة 2020 مرة أخرى بعد صيف 2021

ذكر رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو يوشيرو موري, هذا الخميس، أنه لا يمكن تأجيل دورة 2020 مرة أخرى بعد صيف 2021 والذي فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

وقال يوشيرو موري أن فكرة تأجيل الألعاب الأولمبية بعد موعدها الجديد في 23 يوليوز 2021 "غير واردة قطعا" وأضاف: "أيضا علينا بالتفكير في الرياضيين والقضايا المتعلقة بادارة الألعاب، من الصعب تقنيا تأخيرها لمدة عامين".

وكشف موري أنه طرح فكرة تأجيل الألعاب لسنتين على رئيس الوزراء شينزو بي، لكن "رئيس الوزراء قرر أن التأجيل لسنة هو المسار الصحيح".

واضطر المنظمون اليابانيون تحت ضغط كبير من الرياضيين، الاتحادات الرياضية ثم اللجنة الأولمبية الدولية إلى تأجيل الألعاب في مارس الماضي لمدة سنة.

كما يرى المنظمون والمسؤولون اليابانيون أن تأجيل الألعاب سيكون فرصة لتظهير انتصار البشرية على فيروس "كوفيد-19"، لكن بدأت تساؤلات تطرح عما إذا كانت فترة التأجيل لسنة كافية أم لا.

وانتقد خبير ياباني مطلع هذا الأسبوع رد فعل البلاد في مواجهة فيروس كورونا محذرا أنه "متشائم جدا" من إمكانية إقامة الألعاب في 2021.