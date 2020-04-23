طلب فلسطيني بعقد اجتماع وزاري عربي لمواجهة خطة سلطات الاحتلال ضم أراض فلسطينية

طلبت السلطة الفلسطينية اليوم الخميس عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في أقرب وقت ممكن، للرد على خطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية لسيادتها، بحسب مصدر دبلوماسي.

وقال المصدر إن مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية قدمت الطلب اليوم للأمانة العامة للجامعة موضحا أن الاجتماع الذي سيعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس سوف يبحث الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول العربية ردا على خطة الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية، مستغلة انشغال العالم في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأوضح المصدر، أن تنفيذ هذه الخطة الإسرائيلية من شأنه أن ينسف فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

كما سيبحث الاجتماع الوزاري أيضا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حول ضم الضفة الغربية لسلطات الاحتلال.

وأدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط اليوم تصريحات بومبيو، واعتبرها "تعني إقرارا بواقع الاحتلال وشرعنة له، بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي المستقرة، التي لا تجيز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة".

وحذر في بيان من مغبة توجهات سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.وقال إن "توجهات سلطات الاحتلال تخاطر بإشعال فتيل التوتر في المنطقة".

ودعا أبوالغيط "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإيصال رسالة واضحة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بخطورة ما تنوي القيام به، وما يمكن أن تقود إليه سياساتها من تبعاتٍ ونتائج خطيرة تنعكس على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة".