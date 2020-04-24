نبيل نغيز: "احتمال استئناف المنافسة أضحى معقدا"

أكد مدرب نادي مولودية الجزائر (الرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم) ، نبيل نغيز ، اليوم الجمعة ، أن احتمال استئناف البطولة المتوقفة منذ 16 مارس بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس ، أضحى "معقدا"، معتبرا أنه من الضروري القيام بتحضير يدوم 4 أسابيع إن تقرر العودة إلى التدريبات عقب 29 أبريل.

وصرح نغيز في حديثه مع الإذاعة الوطنية: "الأمور تعقدت وأضحت أكثر صعوبة .

لكننا نأمل في أن يحدد المسؤولون تاريخا للاستئناف، ما يسمح لنا بالتحضير في أحسن الظروف وفق برنامج مسطر".

وقررت وزارة الشباب و الرياضة ، تمديد تأجيل كل المنافسات الرياضية ، المتمثلة في البطولات الوطنية و دورات الكؤوس في جميع التخصصات إلى غاية 29 أبريل الجاري ، بعدما تم تأجليها على مرتين في وقت سابق ، في إطار مخطط الحكومة المتعلق بالوقاية ومحاربة وباء كورونا.

وأضاف المدرب نغيز قائلا: "نحن ننتظر قرار السلطات للسماح للاعبين بالعودة إلى أجواء المنافسة ، سوف نسطر برنامجا خاصا للجميع وهو ما تتطلبه هذه الوضعية المستجدة.

في حال تقرر الاستئناف عقب 29 أبريل، سنكون بحاجة لفترة أربعة أسابيع على الأقل من التحضيرات من أجل استرجاع الوتيرة".

وبعدما استهل المدرب نغيز الموسم الحالي على رأس اتحاد طنجة المغربي، التحق بالعارضة الفنية للنادي العاصمي شهر فبراير الفارط خلفا للفرنسي برنارد كازوني.

وقبل توقف البطولة الوطنية ، كان شباب بلوزداد يحتل صدارة جدول ترتيب الرابطة المحترفة الأولى برصيد 40 نقطة متقدما على وفاق سطيف و مولودية الجزائر ، اللذان يمتلكان نفس الرصيد ، مع مباراة منقوصة لكل من "الشباب" و "العميد".