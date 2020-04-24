كمال نويصر: لا يمكن لأحد إنكار التحسن الصحي الحاصل في ولاية البليدة

قال والي ولاية البليدة السيد كمال نويصر ، اليوم الجمعة ، في ميكروفون الإذاعة الوطنية واصفا إجراءات الحجر المنزلي على مستوى تراب الولاية :" انه لا يمكن لأحد أن ينكر التحسن الصحي الحاصل في الولاية بفضل نتائج الحجر والسلوك المتحضر الذي أبداه مواطنوا البليدة وكذا مجهودات الطواقم الطبية .

ومن بين القرارات المتخذة فتح محطات البنزين على مستوى الولاية والتي قال عنها والي الولاية :" تم اتخاذ ذلك الإجراء من اجل تسهيل الحركة على ساكنة البليدة مع فائق اعتذارنا للفترة السابقة التي كان لابد منها ومنحتنا نتيجة طيبة ".

أما فيما يخص المحلات التجارية فان السلطات المحلية قد قررت الإبقاء على " محلات المواد الغذائية فقط " بغية الوصول إلى الهدف المنشود وهو " إزالة الوباء " حسب ما صرح به ذات المصدر . كإستراتيجية وقائية من كل " نشاط مزعج " يحمل الساكنة إلى التواجد المكثف حوله .

وفي الختام أطلق والي البليدة نداء لمواطني البليدة فحواه " التجمل بالصبر " والانتظار لأيام قلائل ليأتي الفرج .

المصدر : الإذاعة الجزائرية