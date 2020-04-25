قوات الاحتلال الاسرائيلي تطلق النار والغاز المسيل للدموع على مزارعين جنوب غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا السبت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع على المزارعين وأراضي زراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من المزارعين والأراضي الزراعية شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، ما اضطر المزارعين لمغادرة أراضيهم خوفاذ من الإصابة بنيران الاحتلال.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية شمال وشرق القطاع وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.

من جهة اخرى أصيب عشرا ت الفلسطينيين امس الجمعة خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة سلمية في قرية "كفر قدوم" شرق "قلقيلية" شمال الضفة الغربية.

وانطلقت المسيرة تنديدا بإعلان حكومة الاحتلال نيتها ضم أراض فلسطينية محتلة وللمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاما.