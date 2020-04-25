عروض مسرحية وسهرات فنية على شبكات التواصل الاجتماعي طيلة رمضان بعنابة

يقترح المسرح الجهوى عز الدين مجوبي بعنابة لجمهوره عروضا مسرحية للصغار و الكبار وسهرات فنية تعرض عبر شبكات التواصل الاجتماعي طيلة شهر رمضان وذلك للتكيف مع الوضع الوبائي الذي فرض الحجر المنزلي للوقاية من خطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، حسب ما أفاد به اليوم السبت، مسؤول هذا المرفق الثقافي، عبد الحق بن معروف.

وتم في هذا الاطار تحيين برنامج عروض افتراضية تتضمن 15 عرضا مسرحيا للكبار من بينها "ربيع النساء" و "ما نسلكوش– مانسلكوش" و "الجميلات "، بالإضافة إلى 15 عرضا مسرحيا آخر خاص بالصغار من بينها " "شكرا للمربية ياسمين" و"سأطير يوما ما" و "الطفلة المعجزة و "الكنز المفقود" و"المعزة والذئب"، استنادا لذات المسؤول .

وتعرض المسرحيات المبرمجة على منصات التواصل الاجتماعي "فاسيبوك" و "يوتوب" بمعدل حصة واحدة للعرض خاصة بالصغار حوالى الساعة الخامسة بعد الزوال، فيما برمجت العروض الخاصة بالكبار لسهرات رمضان بالبيت ومع العائلة حوالى الساعة العاشرة ليلا .

وللحفاظ على جسور التواصل ما بين المسرح وجمهوره وتشجيعه على استغلال العالم الافتراضي في مجال التنشيط الثقافي والتربوي، اقترح المسرح الجهوي لعنابة عدة مسابقات خاصة بالأطفال، خاصة بالرسم و مسابقة "رداء بطل المسرح " لأحسن صورة لمتتبع العروض المسرحية بالمنزل بالإضافة إلى مسابقة " أحكي لي حجاية " لأحسن قصة شعبية تعرض من طرف الأطفال على الفضاء الافتراضي.