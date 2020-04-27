كورونا : تسجيل 135 حالة إصابة جديدة و 7 وفيات جديدة في الجزائر

سجلت 135حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الاجمالي إلى 3517 حالة مؤكدة, فيما سجلت 7 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات الى 432 حالة, حسب ما كشف عنه هذا الاثنين الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار, خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19, أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من البليدة (3 حالات) وحالتان اثنتان بالعاصمة وحالة واحدة بكل من بومرداس وسطيف.

وبالنسبة للفئات العمرية, فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و60 سنة يمثلون نسبة 55 بالمائة من مجموع حالات الاصابة بفيروس كورونا, فيما تمثل نسبة 65 بالمائة من مجموع حالات الوفاة الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق.

وأشار المتحدث إلى أن 17 ولاية لم تسجل بها أية حالة مؤكدة هذا الاثنين فيما سجلت 14 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة وثلاث حالات, مع الإشارة إلى أن 16 ولاية سجلت بها أكثر من أربع حالات.

وتعد البليدة وقسنطينة وسطيف وتلمسان من بين الولايات التي سجلت أكبر عدد للحالات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات تحت العلاج, فقد بلغ عددها 6174 وتشمل 2410 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 3764 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير, فيما يتواجد 31 مريضا حاليا في العناية المركزة.

واعتبر ذات المسؤول أن منع انتشار كوفيد-19 في المجتمع وعبر الوطن يستدعي التحلي باليقظة و الاحترام الصارم لقواعد الوقاية ومسافة التباعد.

وقد اثبت -حسبه- أن البعد البدني والحجر المنزلي هما الطريقتين الوحيدتين والفاعلتين للحد من انتشار الوباء .

كما دعا بالمناسبة إلى تجنب المناطق المزدحمة والتجمعات غير الضرورية والحد من الاتصال بالأشخاص المعرضين لخطر أعلى على غرار كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة مع الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين عن الآخرين دون التخلي عن قواعد النظافة التنفسية وغسل اليدين.