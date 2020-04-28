وزارة التربية تمدد تعليق الدراسة إلى غاية 14 ماي المقبل

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن تمديد تعليق الدراسة على مستوى كافة مؤسسات التربية والتعليم للمراحل التعليمية الثلاث لفترة إضافية بداية من يوم الخميس إلى غاية 14 مايو القادم.

وفي بيان لها أوضحت الوزارة أن هذا التمديد جاء ك"إجراء احترازي ووقائي من تفشي وباء فيروس كورونا مع استمرار كافة التدابير الوقائية المتخذة لمجابهة انقطاع التعليم عن التلاميذ".

وتكمن هاته التدابير، يضيف ذات المصدر، في "بث دروس نموذجية للفصل الثالث من السنة الدراسية 2019-2020 عبر قنوات التلفزيون العمومي وكذا جهاز الدعم المدرسي عبر الأنترنت من خلال منصة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد ونشر دروس لفائدة تلاميذ جميع المستويات عن طريق اليوتوب، بالإضافة إلى الحصص التربوية التي تبثها الإذاعات الجهوية".

وكان وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، قد التقى بعدد من النقابات المعتمدة من أجل التفكير ومناقشة ما يمكن توقعه لما تبقى من السنة الدراسية الجارية من دراسة وتنظيم للامتحانات المدرسية انطلاقا من مستوى التقدم في تنفيذ البرامج في المراحل التعليمية الثلاث في حالة تمديد إجراءات الحجر الصحي أو رفعه.

كما ألتقى أمس مع جمعيات أولياء لتلاميذ، أكد فيها بأنه لا وجود لسنة بيضاء بالنظر إلى مستوى التقدم في تنفيذ البرامج التي دامت إلى غاية 12 مارس الفارط لتتوقف بعدها تطبيقا للإجراءات الوقائية التي اتخذت للحد من تفشي وباء فيروس كورونا كوفيد 19