نادي توتنهام الإنجليزي يستأنف التدريبات بشكل فردي بعد التوقف لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا

عاد نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم ،امس الثلاثاء، إلى ملعب التدريب تأهبا لعودة الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، بعد التوقف لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبدأت أندية الدوري الإنجليزي السماح للاعبيها بالعودة إلى ملاعب التدريب اول أمس الاثنين، وكانت أندية أرسنال ووست هام وبرايتون أولى الفرق في استئناف التدريبات.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن فريق توتنهام عاد امس إلى التدريبات، ولكن وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة من القطاع الطبي، وتم إخطار لاعبي توتنهام بالتوجه إلى أماكن التدريب بمفردهم، مع عدم السماح بمشاركة المصاعد.

وشهدت تدريبات توتنهام مشاركة اللاعب هاري كين بعد غياب دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في عضلة الفخذ.

واستفاد هاري كين من فترة تعليق المباريات بعدما غاب عن فريقه في ثمان مباريات ببطولة الدوري قبل عودته للتدريبات مجددا.

يذكر أن نادي توتنهام يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة