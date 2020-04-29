تمديد آجال تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2020 إلى غاية 30 جوان

﻿ تم تمديد أجال تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2020 إلى غاية 30 جوان عوض 31 ماي من السنة الجارية المحدد سابقا حسب القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية رقم 25.

وبموجب هذا القرار الممضي من قبل وزير المالية عبد الرحمن راوية في 20 افريل الماضي ، تم تمديد فترة تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2020 إلى غاية 30 جوان المقبل على الساعة الرابعة زوالا.

و وفقا للمادة 2 ، المديرية العامة للضرائب (DGI) هي المسؤول عن تنفيذ هذا القرار.

ويكون دفع قسيمة السيارات، المتاحة على مستوى الإيرادات الضريبية ومكاتب البريد، تخص مالكي السيارات السياحية والمركبات النفعية ومركبات نقل المسافرين.

و قد تم في السابق من خلال التدابير الوقائية من انتشار الفيروس كورونا (covid-19) تأجيل آخر أجل لاقتناء قسيمة السيارات لسنة 2020 إلى غاية 31 ماي 2020.