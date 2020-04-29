كورونا: منظمة العمل الدولية الفيروس "يهدد أرزاق نصف القوة العاملة في العالم"

ذكرت منظمة العمل الدولية اليوم الأربعاء، أن جائحة فيروس كورونا، "تهدد أرزاق 1.6 مليار عامل في القطاع الاقتصادي غير الرسمي، أي نصف القوة العاملة في العالم".

وأوضحت الهيئة الأممية في بيان، أنه، "من بين إجمالي القوة العاملة العالمية التي يبلغ قوامها 3ر3 مليار شخص، هناك ملياري شخص يعملون في القطاع غير المهيكل وفي شركات غير مسجلة"، مضيفة، أن هذا القطاع "تضرر بشدة بسبب إجراءات الإغلاق ، و نظرا لان هؤلاء الأشخاص غالبا ما يعملون في نوع من الشركات هي الأكثر تضررا".

وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة جاي ريدر إنه ، "مع تطور الوباء وأزمة مناصب الشغل، فإن الحاجة لحماية الفئات الأكثر تضررا تصبح أكثر إلحاحا"، مضيفا أنه ،"بالنسبة لملايين العمال فإن عدم وجود دخل يعني عدم وجود غذاء ولا أمن ولا مستقبل".

وتشير تقديرات المنظمة ، إلى أن دخل العمال غير الرسميين في العالم تراجع بواقع 60 بالمائة بسبب الجائحة.

وكانت منظمة العمل الدولية حذرت أمس الثلاثاء ، من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد في حال عدم تطبيق تدابير وقاية ملائمة لعودة العمال إلى أماكن عملهم.