مدوار: استئناف البطولتين الأولى والثانية فور تلقي ترخيص السلطات

عاد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار، هذا الجمعة ضمن برنامج "أستوديو الكرة" للقناة الأولى، إلى ورقة الطريق التي صادق عليها المكتب الفدرالي في اجتماعه الأخير والمتعلقة بعودة البطولة الوطنية بقسميها الأول والثاني إلى المنافسة بمجرد تلقي الضوء الأخضر من السلطات.

كما أكد مدوار الغاء بطولات الرديف والفئات الشبانية والسيدات وكرة القدم داخل القاعة.

من جهة أخرى، أشار ضيف القناة الاذاعية الأولى الى أن بطولات الأقسام السفلى انتهت كذلك بالنسبة للمجموعات التي ضمن فيها الأوائل صعودهم. أما فيما يخص المجموعات التي لم يحسم فيها الصعود، فأفاد مدوار أنّ هويات الفائزين بتأشيرات الصعود، ستعرف بعد اجراء دورات "البلاي أوف".