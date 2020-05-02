حصيلة اليوم : 141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر 141 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4295 حالة، فيما سجلت 6 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي الى 459 حالة، حسب ما كشف عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن الوفيات ال6 الجديدة سجلت بكل من برج بوعريريج (حالتان) وحالة واحدة بكل من العاصمة، تيبازة، تيارت وورقلة، مضيفا أن إجمالي الحالات المؤكدة موزعة عبر 48 ولاية.

وأشار ذات المتحدث الى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع الى 1872 من بينها 51 حالة خلال ال24 ساعة الماضية.

وبالنسبة للفئات العمرية، فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و 60 سنة يمثلون نسبة 56 بالمئة من مجموع حالات الاصابة بفيروس كورونا، فيما تمثل نسبة 66 بالمئة من مجموع حالات الوفاة، الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق.

وأضاف الدكتور فورار أن 26 ولاية لم تسجل بها أية حالة مؤكدة اليوم، فيما سجلت 15 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة و 5 حالات، مع الاشارة الى أن 7 ولايات سجلت بها أكثر من 5 حالات.

وتعد البليدة والعاصمة وتيبازة وبرج بوعريريج من بين لولايات التي سجلت أكبر عدد للحالات خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات تحت العلاج، فقد بلغ عددها 7305 وتشمل 2902 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و4403 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 26 مريضا حاليا في العناية المركزة.

واعتبر ذات المسؤول أن قرار تقليص بعض القيود عن الحجر الصحي اتخذ للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفائدة المواطنين، مؤكدا أن الحد من تفشي هذا الوباء من واجب كل المواطنين وعبر كل الولايات، حيث يستدعي الاحترام الصارم لقواعد النظافة العامة ومسافة التباعد خاصة في الأسواق والمحلات التجارية.