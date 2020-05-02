بن بوزيد : تدعيم سطيف بمركز استشفائي جامعي جديد "أولوية بالنسبة للحكومة"

أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، السبت بسطيف أن تدعيم هذه الولاية بمركز استشفائي جديد "يشكل أولوية بالنسبة للحكومة من أجل توفير خدمة صحية أفضل للساكنة واستيعاب الطلب المتزايد للمواطنين في هذا المجال".

وأوضح الوزير خلال كلمة ألقاها في لقاء جمعه مع الأطقم الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي "محمد عبد النور سعادنة"، على هامش زيارة الوزير الأول عبد العزيز جراد لذات المؤسسة الصحية، بأن "ولاية سطيف تحتاج فعلا لمستشفى جامعي جديد بالنظر لشساعتها، من جهة، ومساهماتها في المجال ولبعدها العلمي و الطبي و الثقافي، من جهة أخرى" .

وأوضح بن بوزيد أن هذه العملية التي من المنتظر أن تشمل كذلك ولايات قسنطينة وباتنة وعنابة "سيتم النظر بشأنها فور تحسن الوضع الصحي الراهن" بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، و ذلك "في إطار التعليمات الموجهة من أجل تنظيم القطاع الصحي و توفير خدمة صحية أفضل للمواطن"، كما قال.

ولدى تطرقه لتفشي وباء كوفيد-19، ذكر بن بوزيد بأن مجلسا علميا متواجد حاليا بالوزارة الوصية يضم خبراء في الاختصاصات ذات الصلة بهذا الوباء، لاسيما ما تعلق بعلم الأوبئة و علم الأمراض المعدية و الطب الداخلي، يقومون برصد و تتبع و كذا البحث في آخر التطورات و المستجدات الحاصلة في المجال من أجل ضمان تسيير أفضل لهذه الجائحة.

وحسب الوزير، فإن بروتوكول العلاج المتبع حاليا قد قلل من عدد الوفيات، مشيرا في نفس السياق إلى أن وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات تعمل على التصدي لتفشي كوفيد-19 من خلال تدعيم الهياكل الصحية بجميع الإمكانيات اللازمة.