رئيس منتدى المؤسسات : 80 بالمئة من المؤسسات تحتاج دعما بسبب ازمة كورونا

رافع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي اكلي، لضرورة مرافقة البنوك للشركات والمؤسسات المتضررة من وباء كورونا، مؤكدا ان 80 بالمئة من الشركات تضررت من أزمة كورونا، داعيا الى اعتماد قروض بلا فوائد للحفاظ على مناصب الشغل بهذه المؤسسات، مشددا على ضرورة الاسراع في الذهاب الى نموذج اقتصادي جديد عبر تحرير الاستثمار ورفع القيود البيروقراطية، ورقمنة القطاع واصلاح المنظومة البنكية.

وقال آكلي لدى حلوله ضيفا على الاذاعة الجزائرية في برنامج ضيف الصباح إن الجزائر مطالبة الآن بالإسراع في اصلاح المنظومة البنكية لاستقطاب الكتلة النقدية من السوق الموازية التي قدرها ما بين 60 إلى80 مليار دولار، مضيفا ان بعث ديناميكية اقتصادية وفتح المزيد من شبابيك البنوك الاسلامية من شأنها استعادة هذه الكتلة التي ستسمح بدورها بتمويل الاقتصاد واخراجه من ازمته التي سببها انهيار اسعار النفط ووباء كوفيد 19 العالمي.

ودعا رئيس الأفسيو الى فتح فرص الاستثمار ومرافقتها بإنهاء البيروقراطية وتسريع اصلاح المنظمة البنكية وتقديم امتيازات مستقطبة لرؤوس الاموال الجزائرية والاجنبية، مضيفا بأن منظمته قدمت 30 اقتراحا لبعث نموذج اقتصادي جديد.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية