الفاف تنفي أي قرار يتعلق بملف ألكاراز وتهدد بمتابعة مروجي الاخبار" الوهمية" بالمتابعة القضائية

نفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، هذا الاثنين، نفيا قاطعا كل الأنباء "الوهمية" التي تم نشرها والمتعلقة بملف المدرب الوطني السابق لوكاس ألكاراز الذي نقلته عدة وسائل إعلام.

وأوضحت الفاف في بيان على موقعها الالكتروني، أن القرارات الصادرة عن لجنة وضعية اللاعب للفيفا بتاريخ 24/09/2019 والمخطرة بتاريخ 04/11/2019 بخصوص المدرب الوطني السابق ونائبيه ليست نهائية أو إلزامية.

وأكدت الفاف أن هذه القرارات هي موضوع استئناف لا يزال قيد النظر أمام هيئة محكمة التحكيم الرياضي في لوزان ، التي لم تصدر قرارها بعد، موضحة أنه في القانون ، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون أي قرار صادر عن أي محكمة عادية أو محكمة رياضية نهائياً ولا يكون له قوة القرار القضائي إلا بعد استنفاد جميع سبل الاستئناف.

وقالت إنه الحال نفسه في قضية الناخب الوطني السابق لويس ألكاراز، حيث تعدد القرارات في القضية من الدرجة الأولى وبالتالي فهي قابلة للاستئناف

واحتفظت الفاف بالحق في تقديم شكوى أمام جميع المحاكم المختصة عن الأضرار الجسيمة المعنوية التي لحقتها، ووفقًا للأحكام الأخيرة المعدلة والمكملة للمرسوم رقم 66-156 المؤرخ 8 يونيو 1966 المتعلق بقانون العقوبات المتعلق بتجريم نشر الأخبار المزيفة

وأضافت الفاف أنه من المحزن والمفجع أنه عشية الاحتفال بيوم الصحافة العالمي ، تجاهلت بعض وسائل الإعلام المبادئ الأساسية لهذه المهنة النبيلة من أجل “إدانة” الاتحاد بسرعة ، و إطلاق العنان للتعليقات اللاذعة والأحكام التشهيرية.