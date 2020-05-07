سيال تقلص عدد وكالاتها المفتوحة إلى 25 وتحث على الدفع الالكتروني

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة "سيال"، هذا الخميس، عن تقليص عدد وكالاتها المفتوحة للزبائن إلى 25 وكالة من بين حوالي 40 وكالة وذلك بسبب تفشي وباء كورونا.

وفي منشور بصفحتها الرسمية على شبكة فيسبوك، أوضحت الشركة أنه "في إطار مخططها لاستمرارية النشاطات، جرى إبقاء 15 وكالة مفتوحة في الجزائر العاصمة و10 في تيبازة، من أجل الحدّ من خطر انتشار كوفيد 19، ومن أجل حماية زبائنها وعمالها".

ويتعلق الأمر بكل من وكالات بئر مراد رايس، الشراقة، عين النعجة، براقي، لابروفال بالقبة، السبالة، بولوغين، سيدي عبد الله، بوزريعة، زرالدة، الدار البيضاء، رويبة، رويسو، برج الكيفان (ولاية الجزائر)، إضافة إلى وكالات الداموس، قوراية، شرشال، سيدي عمار، مناصر، حجوط، تيبازة، بوسماعيل، فوكة والقليعة (ولاية تيبازة).

وفي السياق نفسه، دعت الشركة زبائنها لدفع الفاتورة بانتظام وفي وقتها المحدد من أجل السماح لها بضمان استمرارية الخدمة العمومية للماء، والتطهير وتجنب تراكم الديون.

وذكرت سيال زبائنها بأنها تضع في متناولهم عدّة طرق للدفع، ففضلاً عن إمكانية الدفع على مستوى أي وكالة بغض النظر عن الوكالة المتواجدة بمقر الاقامة وعلى مستوى بريد الجزائر، فإنها توفر عدة وسائل دفع رقمية.

ومن بين هذه الوسائل تطبيق "وكالتي" على الهواتف النقالة, بوابة "بريدي نت " باستعمال البطاقتين البنكية والذهبية، والموقع الالكتروني لسيال باستعمال البطاقتين المدكورتين.