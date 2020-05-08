كورونا : بن بوزيد يطلب من المستشفيات استئناف اجراء العمليات الجراحية

طلب وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الجمعة بالجزائر إلى استئناف العمل بالمستشفيات تدريجيا بعد أن تقرر تجميدها بسبب جائحة كورونا معتبرا أن الوضع حاليا"مستقر".

وفي تصريح على هامش اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد19، قال الوزير"حاليا الوضع مستقر لذا أوجه نداء إلى كل الزملاء بالمستشفيات لاستئناف العمل العادي بصفة تدريجية" مع الاستمرار في احترام كل الإجراءات الوقائية المقررة في إطار مواجهة وباء كورونا.

وأشار الوزير إلى أن العديد من المرضى منهم حالات استعجالية تأثروا بسبب توقف العمل في بعض المصالح الطبية.

وبعد أن ذكر بأن قرار تجميد العمل ببعض المستشفيات خاصة العمليات الجراحية تفاديا لتفشي الوباء أوضح الوزير أن الوضع حاليا وبعد مرور شهرين "بدأ في التحسن" بفضل احترام التعليمات الوقائية وبفضل عمل الخبراء على مستوى لجنة الرصد والمتابعة.

ولذا، أضاف القول، "نطلب من كل المستشفيات استئناف العمل لان العديد من المرضى يحتاجون علاج " .